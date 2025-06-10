Госдума предложила ввести прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком

В России могут установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который зависит от количества детей в семье.

Соответствующее обращение в адрес главы правительства Михаила Мишустина направила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По ее словам, это необходимо в целях стимулирования рождения в семьях третьих и последующих детей. При рождении первого ребенка предлагается сохранить текущий размер пособия (40% от среднего заработка за последние два года). При рождении второго ребенка депутат предлагает установить выплату в размере 50% среднего заработка, при рождении третьего - 100%, четвертого - 150% и так далее.

Парламентарий отметила, что принятие данной инициативы будет способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению благосостояния. Кроме того, предложенная мера может стать первым шагом в перестраивании государственной демографической политики на прогрессивный принцип.