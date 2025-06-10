В суде по делу Кислицына допросили руководство Полевского

Сегодня в Екатеринбурге прошло очередное, уже третье по счету заседание по делу бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и советника по GR свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс", экс-депутата заксобрания региона Павла Мякишева.

Кислицыну вменяют получение взятки в интересах барнаульской компании BarLed, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты, а Мякишеву – посредничество во взяточничестве. На первом заседании Кислицын отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину, а Мякишев заявил, что с предъявленным обвинением не согласен.

На втором заседании прокурор заявила, что кто-то из свердловского правительства пытался повлиять на меру пресечения, которая изначально была избрана для Кислицына. Они с Мякишевым оба находились в СИЗО, затем под домашним арестом, а сейчас под подпиской о невыезде.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня на заседание пришел глава Полевского Константин Поспелов, который был допрошен в качестве свидетеля. Он рассказал, что в его городе есть ряд вопросов по освещению, в частности, в поселке Зюзельский, по которому было решение суда о восстановлении освещения. Поспелов рассматривал варианты, чтобы его исполнить, и искал поставщиков. Он рассказал, что закупками занимался его первый заместитель Андрей Федюнин, которого он отрекомендовал как квалифицированного специалиста.

Когда его спросили про конкретный контракт, мэр стал отвечать уклончиво, но потом заявил, что они с Кислицыным "обсуждали варианты" и решили остановиться на одном из них. Поспелов сказал, что бренд BarLed ему знаком, Кислицын предложил встретиться с Мякишевым, а тот предложил именно этот вариант. До этого с Мякишевым, со слов главы, они не встречались.

При этом Поспелов рассказал, что было предложено закупить светильники через омскую исправительную колонию, так как там можно было закупить качественное оборудование по приемлемой цене.

"Я проверял - ни один светильник не вышел из строя", - подчеркнул мэр.

Он подтвердил, что Кислицын рекомендовал выбрать этот вариант и заключить контракт. Поспелов не смог вспомнить, были ли от замминистра похожие рекомендации по другим контрактам. Мэр признался, что делился с Кислицыным городскими проблемами, чтобы найти решение, а тот мог "что-то подсказать".

"Решение суда приоритет при выполнении. Мы были обязаны его исполнить. Также было поручение губернатора решить вопрос с освещением", - сказал глава Полевского.

С его слов, представители BarLed приезжали и рекламировали свою продукцию, но были запросы и по другим организациям. Однако администрацию устроили предложенные технические характеристики и решение было принято. Поспелов подчеркнул, что это исключительно его решение. Просьба о встрече с Мякишевым была именно просьбой, а не требованием, и он мог отказаться, но не стал этого делать. При этом на встрече Мякишев ему не представился, но мэр знал, что раньше тот был депутатом. Со слов главы, никакого давления на него не оказывали.

При этом мэр так и не вспомнил, давал ли он своему заму указание в этом закупить продукцию именно BarLed. Он считает, что ничего не нарушил при данной конкретной закупке. С его слов, законность контракта никем не оспаривалась.

Сам Кислицын в суде спросил Поспелова, оказалась ли форма закупки эффективной. Мэр ответил, что удалось сэкономить 14 млн рублей. Он также пояснил, что к мнению замминистра каждый раз прислушивался, но решение всегда принимал сам. Глава заявил, что с Кислицыным они общались только по работе.

Другие предложенные варианты по закупке светильников он назвал "неэффективными". Также Поспелов признал, что ранее с продукцией BarLed он знаком не был. По его словам, в дальнейшем Кислицын интересовался, как решается вопрос с освещением.

После этого состоялся допрос первого заместителя главы Полевского Андрея Федюнина. Чиновник стал с листа зачитывать хронологию событий. На вопрос судьи, почему он не рассказывает по памяти, Федюнин ответил, что прошло уже три года, а он "контракты заключает каждый день".

Он пояснил, что с началом СВО из-за санкций "светильников на рынке не было вообще". Решение суда нужно было срочно исполнять, а на тот момент вариант с колонией оказался единственным подходящим по цене и качеству. О BarLed Федюнин ранее слышал по работе. Он признался, что даже не стал интересоваться, почему Мякишев вдруг вызвался помочь решить вопрос с освещением. С его слов, больше после этого они с Мякишевым не общались.

Федюнин отметил, что был знаком с Кислицыным, но какое участие тот принимал в решении вопроса, он не знает. Он заявил, что Поспелов не давал ему указания закупить конкретную продукцию. Но проанализировав цену, характеристики и прочие параметры, было решено остановиться на одном варианте. Также, с его слов, нужны были гарантии поставок без задержек.

"Санкции, 22 год", - вновь напомнил он.

При этом Федюнин настаивает, что ни Кислицын, ни Мякишев, ни Поспелов не обращались к нему с требованием закупить продукцию именно марки BarLed. С Кислицыным они состояли исключительно в деловых отношениях. Он также подтвердил, что замминистра интересовался, удалось ли заключить тот или иной контракт, но никакого влияния на принятие решений он не оказывал, хотя его рекомендации "были значимыми и к ним прислушивались". Однако в данном случае, по словам Федюнина, Кислицын не интересовался у него результатом.

На этом допрос вызванных свидетелей был окончен. Он продолжится на следующем заседании, которое состоится 19 июня.

О задержании Андрея Кислицына стало известно в мае прошлого года. Затем его заключили под стражу, но позже вместе с Мякишевым выпустили из СИЗО под домашний арест. В начале этого года стало известно, что дело Кислицына и Мякишева объединили с делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Экс-чиновнику также вменяют взятку в особо крупном, он находится под арестом.