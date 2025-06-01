С железнодорожного полотна в Брянской области убрали три вагона и локомотив

Аварийно-восстановительные бригады убрали с железнодорожного полотна в Брянской области три вагона и локомотив. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России.

Специалисты обрушили свисающие части моста. В данный момент ведется разбор крупных обломков конструкции и расчистка от них железной дороги.

На месте работают 72 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. В ведомстве также сообщили об оказании психологической помощи пассажирам пострадавшего поезда. С ними работают психологи МЧС России. Экстренная психологическая помощь оказана в 22 случаях.

Психологи МЧС России помогают госпитализированным пострадавшим. Также они сопровождали и встречали людей в Москве.