РЖД сообщило о еще одном ЧП на железной дороге в Брянской области

В Брянской области, вероятно, было совершено два ЧП на железной дороге.

Первое произошло ночью - в результате подрыва в Выгоничском районе обрушился мост, его обломки рухнули на проходящий под мостом поезд. Погибли семь человек, десятки получили ранения, ряд пострадавших были эвакуированы в Москву для оказания медицинской помощи.

Второе ЧП зафиксировали на участке Унеча — Жеча. Утром во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Никто не пострадал. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется.

Напомним, 31 мая, в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди. Ранее сообщалось о семи погибших и 66 пострадавших. По последним данным, число пострадавших выросло до 73. Госпитализированы 47 человек

Позднее, в Железногорском районе Курской области около 03.00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

По фактам ЧП возбуждены уголовные дела. Компания РЖД объявила о возвращении стоимости билетов пассажирам, а также о выплатах семьям погибших. На железной дороге ведутся восстановительные работы.