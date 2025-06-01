Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Российская делегация представит проект меморандума по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле 2 июня. Российскую делегацию на очередном раунде переговоров с Киевом возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

29 мая глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев передал Москве свой проект меморандума по урегулированию конфликта. Он отметил, что Киев не против встреч с Россией и ожидает проект меморандума. Министр потребовал от Москвы передать текст документа перед вторым раундом переговоров.