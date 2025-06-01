Контейнеры с дронами, атаковавшими пять регионов, предположительно собирали в Челябинской области

Контейнеры с дронами предположительно собирали на складе, расположенном в Челябинске, по адресу Свердловский тракт, 28А. Об этом сообщил Сергей Колясников, известный как Zergulio.

Склад сдавался за 350 000 рублей.

"Поэтому и фура в Амурской области была с челябинскими номерами - они оттуда разъезжались", - говорится в блоге Zergulio.

Напомним, по данным Минобороны РФ, сегодня киевским режимом был совершен "теракт" с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

"На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - заявили в Минобороны.