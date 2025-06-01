В Усольском районе Иркутской области вводится режим повышенной готовности

Очевидцы пытались помешать дронам, вылетающим из грузовика в Иркутской области, сообщает Baza.

Когда дроны-камикадзе начали вылетать, на крышу фуры забрались несколько мужчин и пытались заблокировать механизм.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что было проведено оперативное совещание с руководством города и района. В Усольском районе вводится режим повышенной готовности. Главам Усолья-Сибирского и Усольского района поручено обеспечить пожарную безопасность.

На участке трассы Р-255 "Сибирь" временно закрыто движение транспорта. Для легковых автомобилей и пассажирского транспорта организован объезд через поселок Новомальтинск по региональной дороге, которая проходит параллельно федеральной трассе. На месте работают экипажи Госавтоинспекции и сотрудники подрядной организации, обеспечивая безопасность и координацию движения.

Глава региона также сообщил, что фура, с которой были запущены дроны, блокирована. Идут оперативно-розыскные мероприятия. Угрозы жителям - нет.