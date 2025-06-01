Четырехмесячный младенец пострадавший в Брянской области госпитализирован с многочисленными травмами в клинику Рошаля

Пострадавшие после крушения моста в Брянске направлены в московские больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного минздрава.

В частности, пациентов госпитализировали в ведущие городские стационары: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ММНКЦ им. С.П. Боткина, НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля. Всем пострадавшим оказывается полный объем необходимой медицинской помощи.

Пациентов врачи встретили на Киевском вокзале.

В числе госпитализированных пациентов четырехмесячный младенец. У него многочисленные травмы. Ребенок был доставлен в клинику доктора Рошаля авиамедицинской бригадой медицины катастроф. Команда больницы незамедлительно приступила к оказанию медпомощи.

Напомним, 31 мая, в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди. Ранее сообщалось о семи погибших и 66 пострадавших. По последним данным, число пострадавших выросло до 73. Госпитализированы 47 человек

Позднее, в Железногорском районе Курской области около 03.00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

По фактам ЧП возбуждены уголовные дела. Компания РЖД объявила о возвращении стоимости билетов пассажирам, а также о выплатах семьям погибших. На железной дороге ведутся восстановительные работы.

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