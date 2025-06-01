Подорванный в Брянской области мост не подлежит восстановлению

Обрушившийся мост в Брянской области не подлежит восстановлению. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз, передает корреспондент Накануне.RU.

Мост разрушат и полностью разберут. После этого будет построен новый мост. Его протяженность составит 42 метра.

Напомним, 31 мая, в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.

Позднее, в Железногорском районе Курской области около 03.00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

По фактам ЧП возбуждены уголовные дела. Компания РЖД объявила о возвращении стоимости билетов пассажирам, а также о выплатах семьям погибших. На железной дороге ведутся восстановительные работы.