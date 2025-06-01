Вражеские беспилотники атаковали Мурманскую область

Вражеские беспилотники атаковали территорию Мурманской области. Информацию подтвердил глава региона Андрей Чибис, передает корреспондент Накануне.RU

Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы.

"Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях. Прошу не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе где запечатлена работа ПВО", - говорится в сообщении.

Атака также была совершена на воинскую часть в Иркутской области. Источником атаки стала фура. Источник блокирован.