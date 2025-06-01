Дроны атаковали военную часть в Иркутской области

Дроны атаковали военную часть в поселке Средний в Усольском районе Иркутской области. Атака стала первой в Сибири, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев, передает корреспондент Накануне.RU.

Сколько именно дронов совершило атаку пока неизвестно, по меньшей мере один сброс был на старое здание в Новомальтинске. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии.

По данным губернатора, источник атаки дронов в Иркутской области — фура. В сети появилось видео атаки дронов - БПЛА вылетают из кузова автомобиля.

В настоящий момент источник блокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей - нет. Игорь Кобзев призвал граждан не поддаваться панике.