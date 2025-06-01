В Брянской области с понедельника по среду объявлен траур в связи с гибелью людей при подрыве моста

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в связи с гибелью людей при подрыве моста в Выгоничском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, в дни траура предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач.

"Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - обратился Богомаз к родным и близким погибших и пострадавшим.

Напомним, 31 мая, в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.

Позднее, в Железногорском районе Курской области около 03.00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

По фактам ЧП возбуждены уголовные дела.