В Брянской области восстановительные работы на месте обрушения моста ведут 200 рабочих

В Брянской области на месте обрушения пролетного строения моста проводятся восстановительные работы.

В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения пути.

На период восстановительных работ поезд №86 будет курсировать по укороченному маршруту от станции Брянск. Доставка пассажиров в Брянск будет осуществляться компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова будет организован рельсовый автобус №910 отправлением в 17:42.

После подрыва моста, пассажиры поезда №86 Климов – Москва были эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах их доставили на вокзал Брянск - Орловский. Пассажиры смогут продолжить поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва.

Поезд №489 Анапа – Минск отправлением из Анапы 30 мая проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня. Поезд №85 Москва – Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.

Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.