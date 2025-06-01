РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда Климов – Москва по 2,2 миллиона рублей

Компания РЖД выплатит родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов - Москва по 2,2 млн руб. Компания организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Также пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.

По вопросам бесплатного проезда пассажирам следует обращаться по номеру 8 800 250 15 20.

"Компания РЖД приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области", - говорится в сообщении. В компании также добавили, что "ФПК" возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 000 баллов по программе "РЖД Бонус". Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании "СОГАЗ". Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании: 8-800-333-08-88.

Напомним, 31 мая, в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.

Позднее, в Железногорском районе Курской области около 03.00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.