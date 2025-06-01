Клуб российского вратаря Матвея Сафонова "ПСЖ" впервые стал победителем Лиги чемпионов

01 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт За рубежом
Фото: Reuters / Peter Cziborra

Клуб российского вратаря Матвея Сафонова "ПСЖ" впервые стал победителем Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб "ПСЖ" впервые стал победителем Лиги чемпионов UEFA.

В финале парижане разгромили миланский "Интер". Встреча на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене завершилась со счётом 5:0. Два мяча на счету молодого форварда Дезире Дуэ, в активе которого также и голевая передача. По разу отличились Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и Сенни Майюлю. Две голевые передачи записал себе в актив один из главных претендентов на "Золотой мяч" Усман Дембеле.

Футболист "ПСЖ" Хвича Кварацхелия забивает один из голов в финале Лиги чемпионов UEFA против "Интера"(2025)|Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Победа стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов.

Расстроенные болельщики "Интера" на финальном матче Лиги чемпионов UEFA против "ПСЖ"(2025)|Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Футболисты "ПСЖ" радуются забитому голу во время финала Лиги чемпионов UEFA против "Интера"(2025)|Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Российский вратарь Матвей Сафонов, перешедший в "ПСЖ" из "Краснодара" год назад, провёл игру в запасе. Среди россиян Сафонов стал пятым победителем самого престижного европейского клубного турнира. До него Лигу чемпионов также выигрывали: Игорь Добровольский в составе "Марселя" в 1993 году, Владимир Бут в составе "Боруссии" Дортмунд в 1997 году, Дмитрий Аленичев в составе "Порту" в 2004 году и Денис Черышев в составе мадридского "Реала" в 2016 году.

Для "ПСЖ" — это первая победа в Лиге чемпионов. Подопечные испанского тренера Луиса Энрике в этом сезоне также выиграли чемпионат и кубок Франции, а также суперкубок страны.

Футболисты и тренеры "ПСЖ" с трофеем Лиги чемпионов UEFA после победы в финале против "Интера"(2025)|Фото: Reuters / Annegret Hilse

Теги: футбол, ПСЖ, Интер, финал, Лига чемпионов, трофей, Матвей Сафонов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети