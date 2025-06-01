Клуб российского вратаря Матвея Сафонова "ПСЖ" впервые стал победителем Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб "ПСЖ" впервые стал победителем Лиги чемпионов UEFA.

В финале парижане разгромили миланский "Интер". Встреча на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене завершилась со счётом 5:0. Два мяча на счету молодого форварда Дезире Дуэ, в активе которого также и голевая передача. По разу отличились Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и Сенни Майюлю. Две голевые передачи записал себе в актив один из главных претендентов на "Золотой мяч" Усман Дембеле.

Победа стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов.

Российский вратарь Матвей Сафонов, перешедший в "ПСЖ" из "Краснодара" год назад, провёл игру в запасе. Среди россиян Сафонов стал пятым победителем самого престижного европейского клубного турнира. До него Лигу чемпионов также выигрывали: Игорь Добровольский в составе "Марселя" в 1993 году, Владимир Бут в составе "Боруссии" Дортмунд в 1997 году, Дмитрий Аленичев в составе "Порту" в 2004 году и Денис Черышев в составе мадридского "Реала" в 2016 году.

Для "ПСЖ" — это первая победа в Лиге чемпионов. Подопечные испанского тренера Луиса Энрике в этом сезоне также выиграли чемпионат и кубок Франции, а также суперкубок страны.