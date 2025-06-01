В Курской области обрушился мост во время движения грузового локомотива

Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Пострадал один человек - у машиниста тепловоза повреждены ноги.

В больницу доставили всю бригаду. они находятся под присмотром медиков.

Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд.

Отметим, что аналогичное ЧП произошло в Брянской области. Там жертвами обрушения моста стали семь человек. 66 человек пострадали, 47 госпитализированы.