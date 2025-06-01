Мост, обрушившийся на железнодорожные пути в Брянской области, был подорван

Мост, обрушившийся на железнодорожные пути в Брянской области, был подорван, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу региона Александра Богомаза.

По последним данным, жертвами стали семь человек. 66 пострадали, 47 были госпитализированы.

Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда в Брянской области, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, сообщил глава региона.

В тяжелом состоянии находится восьмимесячный ребенок, его отправят на лечение в Москву.