В Брянской области обрушился мост. Есть погибшие и пострадавшие

В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Инцидент произошел сегодня ночью, в районе одного из участков федеральной автодороги А240. Обломки моста повредили пассажирский поезд Климов - Москва.

Есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, погибли семь человек. Пострадали 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека.

На месте происшествия был развернут оперативный штат. Работают экстренные службы. В СКР сообщили, что следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации совместно с оперативными службами проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проверку также организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.



