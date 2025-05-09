Путин и Вучич переговорили в Кремле

В Большом Кремлёвском дворце Владимир Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Европейский политик был гостем на параде Победы на Красной площади.

"Искренне ценим, что в столь знаменательный день 80-летия Великой Победы Вы с нами, в Москве, принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях. Хотя знаю, что Вас пытались отговаривать, да и создавали определённые логистические проблемы. Тем не менее Вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Российско-сербский диалог развивается поступательно.

"Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Россия остаётся гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии", - сказал Путин.

В ответ Вучич поблагодарил своего российского коллегу за гостеприимство.

"Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны, против нацистских захватчиков, и очень благодарны Красной армии, советской армии, что имела большую роль в этом освобождении", - сказал Вучич.

Вучич напомнил, что у Сербии есть жизненно важный вопрос – вопрос снабжения газом.

"У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас были очень хорошие условия – мне это нужно сказать, и Вам спасибо за это. Мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже и улучшить", - сказал Вучич.