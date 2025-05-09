Лукашенко: Мы должны не допустить новой мировой бойни

В Минске прошёл парад Победы. На нём выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Парадом пройдут доблестные военнослужащие – солдаты, офицеры и генералы Белоруссии, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Сегодня в полдень Лукашенко был гостем парада Победы в Москве.