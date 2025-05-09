Канцлер Германии счёл возможным долгосрочное перемирие на Украине

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что долгосрочное прекращение огня между Россией и Украиной может наступить в ближайшие два дня.

Мерц полагает, что, учитывая объявленное Россией трехдневное прекращение на время празднования 80-летя Победы существует "большая вероятность", что оно будет продлено до 30 дней, и "затем могут начаться переговоры о мирном соглашении", пишет РБК.

Заявление прозвучало на фоне того, что во время перемирия ВСУ четырежды попытались вторгнуться в Курскую и Белгородскую области.