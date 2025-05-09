Патриарх поздравил Папу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол главы Римско-Католической церкви. Глава РПЦ отметил, что Папа начинает служение в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды.

"Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих", - говорится в поздравлении.

Избранное имя отсылает к личности одного из великих предшественников нового Папы – святителя Льва, Папы Римского.

"Защитник христианской общины Рима перед лицом варварских нашествий, поборник учения о полноте Божества и человечества Господа Иисуса Христа и созидатель единства в истине, этот угодник Божий, равно почитающийся и католиками, и православными, да вдохновляет Вас в предстоящем непростом и ответственном служении", - отметил патриарх.

Новым папой римским стал американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево. Новый папа римский принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США. Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора Святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа"). Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.