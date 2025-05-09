На парад Победы в Верхней Пышме вышло рекордное количество техники

Масштабный парад в честь 80-летия Победы 9 мая прошел в Верхней Пышме (Свердловская область). Зрители увидели 60 машин, включая танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, гражданские автомобили. Тем самым в этом году был побит рекорд по количеству представленной техники.

Для того, чтобы перед началом торжественного пробега военной техники поздравить жителей медной столицы Урала с юбилеем Победы, сюда прибыли врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога.

Паслер в очередной раз отметил огромный вклад, который Свердловская область и Урал внесли в достижение победы.

"Урал послал на фронт лучших своих знаменитейших добровольцев. Наши дивизии защищали Москву и Сталинград, прорывали германскую блокаду, крушили врага на Курской Дубе, сражались на Одре и Вильнюсе. И в тылу был свой фронт. На оборону страны работал весь промышленный комплекс Свердловской области. Практически круглосуточно, без праздников и выходных трудились уральцы, поставляя фронтовикам танки и снаряды, самоходные орудия и авиамоторы, лекарства и продовольствие", — сказал глава региона.

Он подчеркнул важнейшее значение Уральского медно-электролизного завода в обороне страны и напомнил, что около 80% снарядов, снарядных гильз и патронов, выпущенных во время Великой Отечественной войны, были изготовлены в Екатерининских заводах.

"В этом году решением президента России Екатеринбургской области присвоено статус города трудовой славы. Высокое звание, полученное после Восьмидесятилетней войны, великой Победы — огромная честь и большая ответственность. Мы должны быть достойными своих отцов, дедов и прадедов, беречь и хранить историческую память, воспитывать молодое поколение любви к гражданству и патриотизму. Хочу поблагодарить руководство Урала и компанию Андрея Торчинского, сотрудников музея военной техники и вооружения за большую работу, которая ведется в этом направлении", — отметил Денис Паслер.

Символично, что именно в Верхней Пышме зародилось производство военной техники, а статус "Города трудовой доблести" стал еще одним поводом для гордости, подчеркнул Артем Жога.

"В 1940 году Верхняя Пышма по праву приобрела звание медной столицы Урала. На несколько лет завод полностью сосредоточился на производстве этого продукта. Они не растерялись в производстве продукции, разрабатывали новые способы плавки. Как результат - почти 80% всех снарядов Красной Армии были сделаны из пышминской химии", — сказал Жога.

Он выразил благодарность жителям Верхней Пышмы, которые в годы ВОВ делали все возможное ради мирного неба над головой, а также нынешнему поколению пышминцев за сохранение памяти о событиях военного периода и уважение к истории и традициям предков.

Также полпред традиционно провел параллель между Великой Отечественной войной и СВО, которую Россия ведет на Украине.

"Сегодня, как и тогда, вся страна объединяется ради общей цели. Мы сражаемся за будущее России, за исторические территории и за счастливое будущее наших детей. Уверен, все цели, которые ставит перед нами верховный главнокомандующий, наш президент Владимир Владимирович Путин, будут достигнуты", — заявил Жога.

Помимо советской техники в колонне проехали машины американского и английского производства, которые союзники поставляли СССР по ленд-лизу, чем вносили немалый вклад в победу. Взору верхнепышминцев предстали такие зарубежные модели как танк Sherman, средний танк Sherman М4, САУ Achilles, армейский автомобиль повышенной проходимости Dodge WC-51, легкий плавающий автомобиль Ford GPA и многие другие.

Среди представленных на параде боевых машин были и образцы, серьезно подбитые на полях сражений и прошедшие процесс восстановления.

Гвоздем программы стала пилотажная группа реактивных самолётов "Русь". Пять реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39 Albatros несмотря на начавшийся дождь смогли подняться в небо и порадовать зрителей захватывающим авиашоу.

Завершился парад шествием "Бессмертного полка", в котором приняли участие 5 тысяч верхнепышминцев.