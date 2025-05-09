09 Мая 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На парад Победы в Верхней Пышме вышло рекордное количество техники

Масштабный парад в честь 80-летия Победы 9 мая прошел в Верхней Пышме (Свердловская область). Зрители увидели 60 машин, включая танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, гражданские автомобили. Тем самым в этом году был побит рекорд по количеству представленной техники.

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Для того, чтобы перед началом торжественного пробега военной техники поздравить жителей медной столицы Урала с юбилеем Победы, сюда прибыли врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога.

Паслер в очередной раз отметил огромный вклад, который Свердловская область и Урал внесли в достижение победы.

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

"Урал послал на фронт лучших своих знаменитейших добровольцев. Наши дивизии защищали Москву и Сталинград, прорывали германскую блокаду, крушили врага на Курской Дубе, сражались на Одре и Вильнюсе. И в тылу был свой фронт. На оборону страны работал весь промышленный комплекс Свердловской области. Практически круглосуточно, без праздников и выходных трудились уральцы, поставляя фронтовикам танки и снаряды, самоходные орудия и авиамоторы, лекарства и продовольствие", — сказал глава региона.

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Он подчеркнул важнейшее значение Уральского медно-электролизного завода в обороне страны и напомнил, что около 80% снарядов, снарядных гильз и патронов, выпущенных во время Великой Отечественной войны, были изготовлены в Екатерининских заводах.

"В этом году решением президента России Екатеринбургской области присвоено статус города трудовой славы. Высокое звание, полученное после Восьмидесятилетней войны, великой Победы — огромная честь и большая ответственность. Мы должны быть достойными своих отцов, дедов и прадедов, беречь и хранить историческую память, воспитывать молодое поколение любви к гражданству и патриотизму. Хочу поблагодарить руководство Урала и компанию Андрея Торчинского, сотрудников музея военной техники и вооружения за большую работу, которая ведется в этом направлении", — отметил Денис Паслер.

Символично, что именно в Верхней Пышме зародилось производство военной техники, а статус "Города трудовой доблести" стал еще одним поводом для гордости, подчеркнул Артем Жога.

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

"В 1940 году Верхняя Пышма по праву приобрела звание медной столицы Урала. На несколько лет завод полностью сосредоточился на производстве этого продукта. Они не растерялись в производстве продукции, разрабатывали новые способы плавки. Как результат - почти 80% всех снарядов Красной Армии были сделаны из пышминской химии", — сказал Жога.

Он выразил благодарность жителям Верхней Пышмы, которые в годы ВОВ делали все возможное ради мирного неба над головой, а также нынешнему поколению пышминцев за сохранение памяти о событиях военного периода и уважение к истории и традициям предков.

Также полпред традиционно провел параллель между Великой Отечественной войной и СВО, которую Россия ведет на Украине.

"Сегодня, как и тогда, вся страна объединяется ради общей цели. Мы сражаемся за будущее России, за исторические территории и за счастливое будущее наших детей. Уверен, все цели, которые ставит перед нами верховный главнокомандующий, наш президент Владимир Владимирович Путин, будут достигнуты", — заявил Жога.

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Помимо советской техники в колонне проехали машины американского и английского производства, которые союзники поставляли СССР по ленд-лизу, чем вносили немалый вклад в победу. Взору верхнепышминцев предстали такие зарубежные модели как танк Sherman, средний танк Sherman М4, САУ Achilles, армейский автомобиль повышенной проходимости Dodge WC-51, легкий плавающий автомобиль Ford GPA и многие другие.

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Среди представленных на параде боевых машин были и образцы, серьезно подбитые на полях сражений и прошедшие процесс восстановления.

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Гвоздем программы стала пилотажная группа реактивных самолётов "Русь". Пять реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39 Albatros несмотря на начавшийся дождь смогли подняться в небо и порадовать зрителей захватывающим авиашоу.

Авиация на Параде Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Авиация на Параде Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Завершился парад шествием "Бессмертного полка", в котором приняли участие 5 тысяч верхнепышминцев.

Бессмертный полк в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Бессмертный полк в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Бессмертный полк в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: парад, победа, техника


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