09 Мая 2025
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80-летие Победы Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов с портретами прадедов возглавил шествие «Бессмертного полка» в Вологде

Губернатор Вологодской области, а также другие члены областного Правительства приняли участие в шествии «Бессмертного полка" в столице региона.

«Тысячи вологжан прошли в колоннах «Бессмертного полка». В юбилейный год Великой Победы по улицам Вологодской области вновь прошли живые колонны памяти наших великих предков. Впервые с 2022 года акция «Бессмертный полк» состоялась в очном формате. Вологодчина, как и вся страна, заплатила высокую цену за Победу. На фронт было призвано 340 тысяч наших земляков, из них почти 220 тысяч не вернулись. В тылу от лишений, голода и болезней погибло более 220 тысяч вологжан. Мы помним каждого», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В Вологде шествие стартовало от улицы Козленской, прошло через улицу Марии Ульяновой и Советский проспект. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возглавил шествие от площади Революции до улицы Ленина, а в завершении возложил цветы к мемориалу «Стена памяти» в Кировском сквере.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов прошел с портретом своего прадеда – Шалоника Владимира Антоновича, полковника КГБ СССР, военного разведчика. Во время Великой Отечественной войны он был сотрудником контрразведки «СМЕРШ», участвовал в обороне Кавказа. На транспаранте также была фотография прабабушки – Яковенко Веры Ивановны, которая всю Великую Отечественную войну проработала медсестрой в госпиталях, сопровождала санитарные эшелоны, спасала жизни бойцов. Также на транспаранте - Иван Константинович Филимонов, русский солдат, которого призвали в армию в январе 1941 года, когда ему не было и 17 лет. Он трагически погиб в боях под Старой Руссой, защищая Родину. Ему было всего 18 лет.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«В шествии участвовали целые семьи, тысячи и тысячи наших земляков разных возрастов и профессий. Люди, которые понимают: правда о войне и подвиге – не из учебника. Это личная история, которую мы передаем дальше, как честь, как силу, как воплощение народного Духа. Шествие стало частью программы «Весна Победы на Русском Севере». Сознательно делаем ставку на живое участие, на то, что объединяет поколения и укрепляет нашу страну. Чтим наших героев. Память о них жива и будет жить», – отметил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне впервые за три года «Бессмертный полк» проходит в очном формате во всех 28 муниципальных образованиях Вологодской области.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Теги: георгий филимонов, шествие бессмертного полка, прадеды


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