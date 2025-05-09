09 Мая 2025
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Фото: Reuters / Yara Nardi

"Темная лошадка": чем известен новый римский папа

Новый римский папа 69-летний Роберт Фрэнсис Прево, взявший себе имя Льва XIV, является первым в истории римским понтификом, родившимся в США, и первым за 900 лет папой, родной язык которого - английский. Чем известен новый папа?
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Лев XIV, как и предыдущий папа Франциск, является членом ордена - Августинского, генеральным настоятелем которого он был в 2001-2013 гг. Из этого ордена вышел, в частности, Мартин Лютер. Прево был возведен в кардинальское достоинство (кардинал-дьякон) сравнительно поздно, в 68 лет, в сентябре 2023 года, но очень быстро прошел путь до римского папы, победив на конклаве в качестве "темной лошадки", чего никто заранее не ожидал. Франциск возвел Прево в сан кардинала-епископа всего за два месяца до смерти. Его победа на конклаве состоялась тоже довольно быстро, уже в четвертом туре.

Согласно ватиканской традиции, выбирая себе имя, новый римский понтифик как бы подчеркивает преемственность с предыдущим папой, носившим то же имя. Им был Лев XIII, длительный понтификат которого пришелся на 1878-1903 гг. Он тоже стал папой в 68 лет, но, будучи довольно слабого здоровья, просидел на папском троне четверть века. Лев XIII был очень плодовит на энциклики, которых издал рекордные 88 штук. В одной их своих самых известных энциклик Rerum novarum (1891) он осудил социализм и поднимавшееся в то время рабочее движение, хотя признавал рост неравенства и нищеты. Однако он призывал признать священность и неприкосновенность частной собственности и сотрудничать во имя улучшения для всех.

Характерно, что именно при Льве XIII влияние Римо-католической церкви в США сильно возросло. При этом наметилось ее сближение в США с американскими протестантами на почве "американизма". Он осудил это явление, хотя и разрешил американской церковной иерархии проводить политику приспособления к местным условиям. В целом Лев XIII вошел в историю Ватикана скорее как реформатор после крайне консервативного Пия IX.

Все это, естественно, не имеет прямого отношения к новому папе. Какой политики будет придерживаться новый понтифик, гадают во всем мире. Его предыдущие высказывания не позволяют сделать однозначный вывод. Будучи кардиналом в Перу, Прево возражал против продвижения гендерной идеологии в школах. Ранее он несколько критически высказывался о пропаганде половых извращений и их одобрении, в том числе Римо-католической церковью. Когда в конце 2023 года Франциск разрешил "благословлять" сожителей-содомитов, Прево заявил, что в Африке, например, культура такова, что это не будет исполняться. Вместе с тем он не выступил против открытого попрания христианской нравственности, сославшись просто на невыполнимость той декларации Fiducia supplicans. Ранее Прево был дважды замешан в скандалах на сексуальной почве. В 2000 году он разрешил священнику-августинцу, обвиняемому в сексуальном насилии над детьми, проживать в монастыре. А в 2022 году его упрекали в том, что он не начал расследование против двух своих подчиненных, обвиненных в изнасиловании.

Политику Дональда Трампа Прево критиковал более определенно. Это касается прежде всего проблемы миграции. В этом смысле Прево можно считать последователем Франциска.

В то же время в своем родном штате Иллинойс Прево был зарегистрирован как избиратель Республиканской партии. Однако на политические темы он почти не высказывался, подчеркнуто позиционируя себя как религиозного деятеля, но в глобалистическом духе. Он слывет скорее реформатором, как и его "предшественник" Лев XIII, и приверженцем курса его прямого предшественника Франциска. В этом отношении политика Льва XIV довольно жестко предопределена. Уже в своем первом обращении новый папа призвал всех к объединению, сотрудничеству, "строить мосты и диалог", "идти вперед".

Поздравление Льву XIV направил президент России Владимир Путин. Он указал, что надеется на конструктивный диалог и взаимодействие с Ватиканом "на основе объединяющих нас христианских ценностей".

Член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков считает, что скорее всего новый римский папа будет продолжателем дела Франциска, только еще более мягким и пытаться соблюдать баланс между церковными "либералами" и "консерваторами". Эксперт по Ватикану Ольга Четверикова полагает, что Прево стал компромиссной фигурой, устроившей всех кардиналов.

Теги: папа римский, ватикан, Лев XIV


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