Замглавы Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что из-за атаки ВСУ на здание правительства региона пострадали двое – сотрудник Росгвардии и заместитель Гладкова Александр Лоренц.

"Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. В данный момент он находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. После возложения цветов к Вечному огню Александра Лоренца осмотрели врачи областной клинической больницы. У него – сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно", - написал Гладков в своём telegram-канале.

Утром в Белгороде украинский дрон самолётного типа атаковал здание областного правительства.