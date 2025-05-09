Георгий Филимонов дал старт череде праздничных мероприятий Дня Победы в Вологодской области

9 Мая в Вологде началось торжественным прохождением войск Вологодского гарнизона на площади Революции. Губернатор Вологодской области обратился к участникам Парада Победы и поздравил вологжан с великим праздником.

«Все мы помним, что 340 тысяч наших вологжан ушли на фронт, 221 тысяча человек, наших земляков погибла. 220 тысяч умерли в тылу от невзгод. Мы свято чтим и бережем их память. Это великое историческое наследие, которое дает нам силу. Одновременно мы свято чтим, уважаем и славим подвиг наших великих воинов-вологжан, наших Героев, наших лучших людей. А они все для нас Герои, которые сейчас ведут бой на линии боевого соприкосновения Специальной военной операции», - заявил Георгий Филимонов.

В Параде Победы приняли участие 19 расчетов, из них два детских - из Вытегры и Сокола. Всего шествие собрало около трех тысяч человек - участников и зрителей. В рамках мероприятия также состоялся торжественный вынос Знамени Победы группой ВИПЭ ФСИН и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы».

«Подвиг участников Специальной военной операции ничем не уступает великим свершениям и подвигам наших прадедов и дедов в 1941-1945 годах. Мы желаем им скорейшей Победы и возвращения домой, а их семьям – благополучия, процветания, успехов и крепкого здоровья. А память об ушедших в Вечность Героях Отечественной войны и СВО мы будем хранить в своем сердце. Потому что их подвиг – ради нас. Он заставляет нас жить, работать, созидать во благо родной Вологодчины и великой России», - добавил Георгий Филимонов.

Традиционно после шествия волонтеры станцевали «Майский вальс». В танце закружились 80 пар - по числу лет, прошедших со Дня Победы.

В завершение Парада Победы на площади пронесли знамя Победы - точную копию того знамени, которое водрузили над поверженным рейхстагом. Двухсотметровое полотнище несли 80 человек – волонтеры победы, юнармейцы, участники поисковых и патриотических движений.

Затем губернатор Георгий Филимонов возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь славы" в Вологде.

"Слава нашим Героям - защитникам Отечества минувших времён и нынешних! Вечная Память!", - сказал губернатор Вологодской области.

Затем тысячи вологжан прошли в колоннах «Бессмертного полка». Впервые с 2022 года акция «Бессмертный полк» состоялась в очном формате.

На фронт было призвано 340 тысяч вологжан, из них почти 220 тысяч не вернулись. В тылу от лишений, голода и болезней погибло более 220 тысяч вологжан.