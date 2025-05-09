Путин и мировые лидеры возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата

В Москве состоялось возложение цветов к могиле Неизвестного Солдата. Церемония состоялась в Александровском саду.

Цветы возложили президент России Владимир Путин и главы иностранных государств и руководителями международных организаций, прибывшие в Москву на празднование 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.

До этого президент России выступил на параде Победы в Москве. По словам главы государства, сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества. Президент отметил, что Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага.

"Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами", - сказал Путин.