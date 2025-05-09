В Оренбурге масштабно чествовали 80-летие Великой Победы

В Оренбурге состоялись торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

С приветственным словом к оренбуржцам в День Победы обратился врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

"За прошедшие годы народная память о подвиге поколения победителей не угасла. Мы помним о 27 миллионах унесенных жизней, о боли, которую принесла в каждую советскую семью жестокая война. Помним силу и отвагу, мужество и самоотверженность нашего народа. В годы войны Оренбуржье внесло свой выдающийся вклад в победу над фашистской Германией. Более 411 тысяч оренбуржцев ушли на фронт, более 185 тысяч из них не вернулись домой. Двести тридцать пять оренбуржцев удостоены звания Героя Советского Союза. Вечная память героям, защищавшим свободу и независимость нашей страны! Вечная слава всем, кто выстоял в той войне и сегодня с нами! С Днем Великой Победы!" – сказал Евгений Солнцев.

Глава Оренбуржья отметил, что в настоящее время традиции поколения победителей продолжают участники специальной военной операции, отстаивая историческую правду, мир и справедливость.

Торжественное прохождение войск, дислоцированных на территории Оренбургской области, открыла знаменная группа с Государственным флагом РФ, Знаменем Победы и флагом Министерства обороны России. Знаменная группа военного учебного центра при Оренбургском государственном университете пронесла боевые знамена 15 дивизий, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Оренбургской области. Командовал парадом заместитель командующего 31-й Оренбургской ракетной армией полковник Алексей Гордеев.

В торжественном прохождении участвовали войска Оренбургского военного гарнизона, парадные расчеты УМВД и УФСИН, МЧС, военного учебного центра при ОГУ, Оренбургского муниципального кадетского корпуса им. Неплюева, Оренбургского президентского кадетского училища, юнармейцы, ветераны пограничной службы, ветераны локальных войн и военных конфликтов, участники СВО, казаки, воспитанники центра «Подросток».

Колонну техники возглавил прославленный в боях танк Т-34. Также проследовали самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, знаменитые мотоциклы М72, советский полноприводный легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-67, автомобиль «Виллис», легендарная «полуторка» ГАЗ АА, а также автомобиль ЗИС-5 с гаубицей М-30, который во время Великой Отечественной войны был одним из основных транспортных автомобилей Красной Армии.

Продолжила шествие современная боевая техника: наземные робототехнические комплексы марки «Прометей», мотоциклы «Ирбис ТТР 250», квадроцикл типа «Багги», машины радиоэлектронной борьбы, автомобили повышенной проходимости, бронеавтомобили, мобильный комплекс для оперативного управления войсками, машина обеспечения боевого дежурства, установки, предназначенные для выполнения операций по обслуживанию орудий танковой артиллерии. Мимо трибун прошли реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и «Смерч», а также танк Т-90А, БМП-2, самоходные артиллерийские и пускозаряжающие установки.

Завершил торжественное шествие сводный оркестр военнослужащих 106-го учебного центра ПВО, Оренбургского президентского кадетского училища и юных военных музыкантов – воспитанников Центра внешкольной работы «Подросток».



