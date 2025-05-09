Три с половиной тысячи свечей зажгли в память об участниках Великой Отечественной войны в Вологде

Из свечей в Вологде выложили главный символ праздника – логотип 80-летия Победы.

«На площади Дрыгина зажгли свечи в память о тех, кто погиб в военные годы, защищая мирную жизнь. В длину фигура составила более 20 метров. Эскиз разработал художник Олег Иванов, также было задействовано около 50 волонтеров. Это символ нашей безграничной благодарности тем великим людям, которые доблестно отстаивали Родину и пожертвовали своими жизнями во имя будущего, Правды и Победы», – подчеркнул Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Помощь в создании изображения оказывали «Волонтеры Победы», представители регионального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы и АНО «Пересвет».

Церемония организована в рамках международной акции «Огненные картины войны» – на Вологодчине она прошла под эгидой Губернаторского проекта «Весна Победы на Русском Севере».