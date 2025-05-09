Белоусов приказал провести салюты в городах-героях

Министр обороны России Андрей Белоусов приказал провести сегодня, в день 80-летия Победы в великой Отечественной войне, в 22.00 по местному времени праздничные салюты с привлечением воинских частей армии России

Приказано провести салюты в столице нашей Родины, городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле. Кроме того, салюты пройдут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют, сообщает Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на параде в Москве, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы государства, сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества.