Губернатор Омской области Виталий Хоценко стал участником шествия «Бессмертного полка»

После двух лет перерыва сегодня шествие "Бессмертного полка" состоялось в Омске. Более 100 тысяч человек стали его участниками.

Колонны «Бессмертного полка» двинулись от Соборной площади Омска и прошли традиционным маршрутом по Любинскому проспекту, улице Ленина и Иртышской набережной. По поручению губернатора Виталия Хоценко в обеспечении безопасности шествия были задействованы усиленные меры.

Финал шествия Всероссийской акции «Бессмертный полк» состоялся на Бульваре Победы у мемориала «Слава героям».

Здесь прошел праздничный концерт.

Губернатор Омской области приветствовал участников шествия.

«Сегодня после двухлетнего перерыва мы вновь пронесли по улицам Омска портреты тех, чьи глаза видели войну. В каждой семье есть свои герои: те, кто сражались на фронте, ковали победу в тылу, работали в госпиталях, пережили голод ленинградской блокады и тяготы эвакуации. В моей семье несколько героев – это мои дедушки Герой Советского Союза Петр Максимович Крутов и Виталий Демьянович Хоценко и бабушка Хадия Умяровна Хоценко. Их поколение спасло нашу Родину от фашизма и подарило нам будущее. Из семейных историй о Великой Отечественной войне складывается героическая история нашего государства. Пока мы и наши потомки будем равняться на героев «Бессмертного полка», Россия будет непобедима. Спасибо вам за участие в этой акции, за то, что показываете своим детям пример уважения и благодарности поколению победителей. С праздником вас! С юбилеем Великой Победы!» – обратился к собравшимся Виталий Хоценко.