Путин: бойцы Красной армии навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами

Президент России Владимир Путин выступил на параде в Москве, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы государства, сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества.

"Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество. И завещали нам защищать Родину, быть сплочёнными, твёрдо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Всё, что нам дорого, что свято для нас", - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага.

"Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами", - сказал Путин.

В России чтят каждого ветерана Великой Отечественной войны. Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран объединённых наций.

"Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Владимир Путин.