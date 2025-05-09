Белоусов участвует в своём первом параде Победы

В Москве начался парад Победы. В нём впервые в качестве министра обороны участвует Андрей Белоусов, который получил этот пост 14 мая 2024 г.

Президент Владимир Путин появился на Красной площади в компании главы КНР Си Цзиньпина. На парад прибыли многие мировые лидеры, в их числе – президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В 2024 г. назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны стало большой неожиданностью для большинства граждан и экспертов.