Торжественный митинг и шествие "Бессмертного полка" во главе с губернатором: Томичи отмечают День Великой Победы

09 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

80-летие Победы Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Торжественный митинг и шествие "Бессмертного полка" во главе с губернатором: Томичи отмечают День Великой Победы

В День Победы 9 мая губернатор Томской области Владимир Мазур почтил память павших в Великую Отечественную войну. Глава региона возложил цветы к Вечному огню у Мемориала боевой и трудовой славы томичей.

Губернатор побывал в музее под открытым небом «Оружие Победы», который развернут в Лагерном саду в эти праздничные дни. Здесь представлена восстановленная техника времен Великой Отечественной - танки, артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня «Катюша», штурмовой самолет Ил-2 и другие.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

На открытии праздничного митинга по случаю 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который состоялся на Ново-Соборной площади, Владимир Мазур сказал: «80 лет прошло с того дня, когда нашу страну облетело самое радостное и долгожданное слово – Победа! Оно с первыми лучами Солнца ворвалось в каждый дом – от столицы до самого удаленного села, – подчеркнул губернатор Владимир Мазур на праздничном митинге. – Всего одно слово, но оно перевернуло жизнь в нашей стране, которая отныне проводила не наступательные боевые операции, а восстанавливала разрушенные города и села, строила и созидала. Советские семьи больше не вздрагивали от стука в дверь, а широко распахивали ее в ожидании своего родного героя, вернувшегося с фронта».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава Томской области отметил, что 130 тысяч томичей воевали на фронтах Великой Отечественной. В память павших на митинге была объявлена минута молчания.

"На защиту Родины вставали целыми семьями. И не было семьи, которую жестокая и кровопролитная война обошла бы стороной, пощадила, не забрала самое дорогое. Половина бойцов – уроженцев Томской области не вернулись из боя, отдав жизни за страну. Мы всегда будем помнить подвиг наших героев, вставших в ряды «Бессмертного полка", – сказал губернатор Владимир Мазур.

Губернатор напомнил, что 36 уроженцев Томской области были удостоены высшего звания страны – Героя Советского Союза. А всего 183 человека, чья судьба была связана с регионом в довоенные или послевоенные годы, были удостоены этого высокого звания.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

"Рождал героев и тыл, в котором не смолкала работа, который подставил плечо фронту, обеспечивал бойцов на передовой самым необходимым, ковал оружие Победы", -сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

38 эвакуированных заводов принял в годы войны Томск, также была успешно организована работа научных, культурных коллективов, развернуты госпитали, трудились в совхозах по всей области, а промысловики формировали красные обозы.

«Не смыкая очей, трудились старики, женщины, дети, которые едва дотягивались до станков. Не доедали, не досыпали, но выполняли и перевыполняли план, отдавая все во имя Победы. Более 70 тысяч наших земляков были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», – сказал Владимир Мазур.

За огромные заслуги перед фронтом в 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Томская область была образована в отдельный регион страны. А в 2020 году решением Президента России Владимира Путина Томску было присвоено почетное звание Города трудовой доблести.

На праздничном митинге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отметил, что дело своих дедов и прадедов, освободивших мир от нацизма, завершают участники специальной военной операции.

«Сегодня наша страна вновь показывает всему миру единство и решительность в борьбе за мир на исконно российских территориях, за право самим определять свое будущее, за суверенитет. Участники специальной военной операции освобождают от современных нацистов те же территории и в каждый бой идут со Знаменем Победы, с нашими молитвами, с чувством глубокого уважения к достижениям предков», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

В ходе торжественного митинга глава региона поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, ветеранов боевых действий и их родных.

«Слава Великой России! Слава Великому воинству!» - обратился к утомичам губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

По завершении митинга губернатор Томской области Владимир Мазур возглавил шествие «Бессмертного полка», пройдя с колонной от площади Ново-Соборной до Лагерного сада. Глава региона вышел на шествие «Бессмертного полка» с портретом уроженца Кривошеинского района, командира 756-го стрелкового полка, первого коменданта Рейхстага, Героя Советского Союза, полковника Федора Матвеевича Зинченко.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Семья главы региона пронесла портреты родных защитников Родины. Это участники Великой Отечественной войны Сосипатр Егорович Алемжин и Сергей Васильевич Приезжев. Это труженица тыла Ольга Сасипатровна Матвеева. Это участник специальной военной операции Андрей Олегович Подвигин, погибший в ходе выполнения боевого задания, награжденный Указом Президента РФ орденом Мужества (посмертно).

Напомним, решение о возобновлении шествия «Бессмертного полка» губернатор Владимир Мазур принял на заседании Антитеррористической комиссии Томской области, поставив задачу обеспечить безопасность участников акции.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Теги: день победы, владимир мазур, шествие бессмертного полка, торжественный митинг в томске


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети