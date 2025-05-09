Торжественный митинг и шествие "Бессмертного полка" во главе с губернатором: Томичи отмечают День Великой Победы

В День Победы 9 мая губернатор Томской области Владимир Мазур почтил память павших в Великую Отечественную войну. Глава региона возложил цветы к Вечному огню у Мемориала боевой и трудовой славы томичей.

Губернатор побывал в музее под открытым небом «Оружие Победы», который развернут в Лагерном саду в эти праздничные дни. Здесь представлена восстановленная техника времен Великой Отечественной - танки, артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня «Катюша», штурмовой самолет Ил-2 и другие.

На открытии праздничного митинга по случаю 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который состоялся на Ново-Соборной площади, Владимир Мазур сказал: «80 лет прошло с того дня, когда нашу страну облетело самое радостное и долгожданное слово – Победа! Оно с первыми лучами Солнца ворвалось в каждый дом – от столицы до самого удаленного села, – подчеркнул губернатор Владимир Мазур на праздничном митинге. – Всего одно слово, но оно перевернуло жизнь в нашей стране, которая отныне проводила не наступательные боевые операции, а восстанавливала разрушенные города и села, строила и созидала. Советские семьи больше не вздрагивали от стука в дверь, а широко распахивали ее в ожидании своего родного героя, вернувшегося с фронта».

Глава Томской области отметил, что 130 тысяч томичей воевали на фронтах Великой Отечественной. В память павших на митинге была объявлена минута молчания.

"На защиту Родины вставали целыми семьями. И не было семьи, которую жестокая и кровопролитная война обошла бы стороной, пощадила, не забрала самое дорогое. Половина бойцов – уроженцев Томской области не вернулись из боя, отдав жизни за страну. Мы всегда будем помнить подвиг наших героев, вставших в ряды «Бессмертного полка", – сказал губернатор Владимир Мазур.

Губернатор напомнил, что 36 уроженцев Томской области были удостоены высшего звания страны – Героя Советского Союза. А всего 183 человека, чья судьба была связана с регионом в довоенные или послевоенные годы, были удостоены этого высокого звания.

"Рождал героев и тыл, в котором не смолкала работа, который подставил плечо фронту, обеспечивал бойцов на передовой самым необходимым, ковал оружие Победы", -сказал Владимир Мазур.

38 эвакуированных заводов принял в годы войны Томск, также была успешно организована работа научных, культурных коллективов, развернуты госпитали, трудились в совхозах по всей области, а промысловики формировали красные обозы.



«Не смыкая очей, трудились старики, женщины, дети, которые едва дотягивались до станков. Не доедали, не досыпали, но выполняли и перевыполняли план, отдавая все во имя Победы. Более 70 тысяч наших земляков были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», – сказал Владимир Мазур.



За огромные заслуги перед фронтом в 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Томская область была образована в отдельный регион страны. А в 2020 году решением Президента России Владимира Путина Томску было присвоено почетное звание Города трудовой доблести.



На праздничном митинге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отметил, что дело своих дедов и прадедов, освободивших мир от нацизма, завершают участники специальной военной операции.



«Сегодня наша страна вновь показывает всему миру единство и решительность в борьбе за мир на исконно российских территориях, за право самим определять свое будущее, за суверенитет. Участники специальной военной операции освобождают от современных нацистов те же территории и в каждый бой идут со Знаменем Победы, с нашими молитвами, с чувством глубокого уважения к достижениям предков», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.



В ходе торжественного митинга глава региона поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, ветеранов боевых действий и их родных.

«Слава Великой России! Слава Великому воинству!» - обратился к утомичам губернатор Владимир Мазур.

По завершении митинга губернатор Томской области Владимир Мазур возглавил шествие «Бессмертного полка», пройдя с колонной от площади Ново-Соборной до Лагерного сада. Глава региона вышел на шествие «Бессмертного полка» с портретом уроженца Кривошеинского района, командира 756-го стрелкового полка, первого коменданта Рейхстага, Героя Советского Союза, полковника Федора Матвеевича Зинченко.

Семья главы региона пронесла портреты родных защитников Родины. Это участники Великой Отечественной войны Сосипатр Егорович Алемжин и Сергей Васильевич Приезжев. Это труженица тыла Ольга Сасипатровна Матвеева. Это участник специальной военной операции Андрей Олегович Подвигин, погибший в ходе выполнения боевого задания, награжденный Указом Президента РФ орденом Мужества (посмертно).

Напомним, решение о возобновлении шествия «Бессмертного полка» губернатор Владимир Мазур принял на заседании Антитеррористической комиссии Томской области, поставив задачу обеспечить безопасность участников акции.