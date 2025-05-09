Экс-мэр из ХМАО ушёл на СВО

Бывший глава сельского поселения Половинка (Кондинский район Югры) Александр Старжинский присоединился к своему брату Евгению (позывной "депутат") и стал бойцом, участвующим в специальной военной операции.

"Наступил важный и трудный этап моей жизни. Я ушёл защищать нашу землю, наше небо, наш дом. Ушёл, потому что верю – мир и справедливость стоят того, чтобы бороться за них. Не выдержал. Подписал контракт. Служу теперь рядом с братом, занимаемся БпЛА", - написал Старжинский на своих страницах в социальных сетях.

Ранее Александр Старжинский после работы главой Половинки перебрался в Тюмень и стал риелтором.