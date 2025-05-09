09 Мая 2025
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Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с 80-летием Великой Победы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан и гостей уральской столицы с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Он отметил, что это особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем гражданам России, и в нем есть частичка личной истории каждой семьи.

"Герои военного поколения — это наши родные и близкие. Память об их подвиге объединяет наш многонациональный народ, делает сильнее, помогает преодолевать трудности и добиваться новых высот. Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Исторический масштаб и значение вашего подвига неподвластны времени. Мы всегда будем искренне гордиться вами, равняться на поколение победителей! Окружить вас заботой и вниманием, чтить подвиг павших — наша святая обязанность", — подчеркнул Алексей Орлов.

Екатеринбург — город трудовой доблести. Градоначальник отметил, что это высокое звание возлагает на жителей уральской столицы особую ответственность — быть достойными подвигов наших предков.

"В годы войны свердловчане своим трудом в тяжелейших условиях создавали железный щит для страны, день за днем приближая общую великую Победу. Родину с оружием в руках отправились защищать более 100 тысяч горожан. К сожалению, почти каждый третий так и не вернулся с фронта. Дорогие друзья! В этот важный и знаменательный день примите пожелания крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! С праздником, с 80-летним юбилеем Великой Победы!" — сказал Алексей Орлов.

Как мы сообщали ранее, 6 мая глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл монумент "Орден Славы". Стела посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для установки "Ордена" неслучайно был выбран Железнодорожный район: неподалеку здесь находится стела "Город трудовой доблести", а через дорогу расположена площадь вокзала, откуда на фронт отбыл героический Уральский добровольческий танковый корпус.

Орденом Славы награждались рядовые, сержанты и старшины Красной Армии (также в авиации – младшие лейтенанты) за личные заслуги. Из почти 2,7 тысячи полных кавалеров ордена времен Великой Отечественной войны 67 были свердловчанами, 13 из них жили в уральской столице.

"Орден Славы" – это высшая солдатская награда. Ее удостаивались те, кто находился в пылу сражений, выносил все тяготы войны, штурмом брал города и водружал знамя Победы. Мы бережно передаем память о подвигах поколения победителей, героических предках", – подчеркнул Алексей Орлов.

Теги: Алексей Орлов, День Победы


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