Путин на торжественном обеде с делегациями иностранных государств предложил тост за поколение победителей

В Кремле проходит торжественный обед от имени президента России для глав делегаций, прибывших в Москву на 80-летие Победы.

Глава государства поприветствовал гостей - надежных друзей и партнеров. Он подчеркнул, что для российского многонационального народа 9 мая - священная дата и напомнил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала СССР.

"Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - подчеркнул президент. При этом он отметил, что Россия не забудет и союзников, о том, что к Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, сплоченность, воля и отвага солдат и офицеров антигитлеровской коалиции, бойцов Сопротивления и участников национально-освободительных движений, партизан и подпольщиков.

Владимир Путин напомнил, что в мае 1945 года был создан ключевой международный институт - ООН и заявил, что долг перед поколением победителей в полной мере использовать громадный потенциал организации.

"Повторю: сегодня, когда идет становление более справедливого миропорядка, востребованность и значение ООН вновь возрастают. Важно и далее укреплять её центральную, координирующую роль в мировых делах, обеспечивать четкое соблюдение зафиксированных в Уставе ООН основных норм и принципов международного права во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Об этом, в частности, шла речь на прошлогоднем, казанском саммите БРИКС, в котором участвовали многие присутствующие здесь главы делегаций. Праздник 80-летия Победы собрал в Москве лидеров самых разных суверенных государств, представляющих самобытные модели политического, экономического и социального развития, различные религии, мировоззрения, цивилизации и культуры.И такое многообразие не разъединяет, а, напротив, обогащает, делает нас сильнее, потому что в основе наших отношений и совместной работы – общие ценности и устремления", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Также глава государства предложил тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за друзей России.