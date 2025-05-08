Белые голуби взмыли в ясное небо над Академическим районом Екатеринбурга

"Парад поколений", белые голуби и герои нашего времени. В Академическом районе Екатеринбурга начались мероприятия, посвященные восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главной площадкой торжественного "Парада поколений" стал Преображенский парк. Здесь воспитанники детских садов и школьники, среди которых кадеты и представители "ЮнАрмии", прошли парадным строем. А после жители и гости района стали зрителями тематического концерта, который подготовили для них творческие коллективы Академа.

"Я хочу поздравить вас с самым великим, самым дорогим сердцу каждого из нас праздником - Днем Победы, с восьмидесятилетием Победы. Этот праздник, с одной стороны вызывает радость и веселье, а с другой стороны, именно День Победы вызывает определенную горечь потому, что мы вспоминаем, прежде всего, какой ценой была завоевана наша Победа. Между тем, я считаю, что здорово, что самый молодой Академический район, а району в этом году исполняется четыре года, уже имеет вот такие добрые традиции, как этот "Парад поколений". Вот это вот шествие, посвященное Дню Победы, участием воспитанников детских садов, школ, родителей, жителей района – это очень правильно, потому что на таких мероприятиях воспитывается патриотизм", - отметил депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев.

По традиции, важную дату в истории нашей страны в самом молодом районе Екатеринбурга, отмечают на день раньше – 8 мая, чтобы жители Академического уже 9 числа смогли ещё раз, но уже на общегородских площадках, прикоснуться к памятным торжествам. Районный же праздник, как и большинство иных торжеств в 8-ом районе Екатеринбурга, прошёл при поддержке его ведущего застройщика - компании АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").





"Сегодня мы отдаем дань уважения и чествуем наших ветеранов: людей, которые обеспечили Победу нашей страны в далеком 1945 году. Прошло 80 лет с той даты, но мы до сих пор помним эти события и они отпечатались не только в книгах и в кинофильмах. Они запечатлены и на лицах наших ветеранов, и на фото фронтовиков, с которыми сегодня пришли сюда жители и гости Академического. Память о Великой Победе мы храним и в сердцах наших детей, которые прошли сегодня маршем с высоко поднятой головой. И они не просто участники парада, они - символ того, что связь времен и связь поколений в нашей стране нерушима, а, значит, память об этой войне будет жить дальше и передаваться из поколения в поколение", - подчеркнул генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Впрочем, память о тех, кто внес огромный вклад в победу нашей страны, как на фронтах, так и в тылу, в Академическом чтят не только в праздник. Ровно 10 лет назад здесь высадили аллею из 70-ти берёз в честь 70-летия Победы. Каждое из деревьев символизирует один из городов воинской славы России. Также на аллее установили памятник Миру: композицию, в которой два белых голубя мира держат георгиевскую ленту.

"Для нас, строителей, празднование Дня Победы в нашем районе имеет особую ценность. Потому, как мы не просто возводим здесь дома. Мы создали и поддерживаем на территории своего проекта атмосферу, в которой воспитывается новое поколение. И мы видим, что в нашем районе свято чтут традиции, создаются памятные места, устанавливают символы наших побед и успехов. Я хочу выразить слова благодарности, в первую очередь ветеранам всех войн и конфликтов. И отдельные слова благодарности - нашим учителям, воспитателям и родителям за то, что воспитывают такое патриотичное подрастающее поколение", - добавил Сергей Ланцов.

В этом году, впрочем, как и все предыдущие годы с момента основания района, пешеходные зоны и территорию "зелёной жемчужины" Академического, Преображенского парка, украсили символами Победы. По доброй традиции, ежегодно к 9 мая улицы самого молодого и динамично развивающегося района столицы Урала преображает управляющая компания "Академический".

"В преддверии праздника мы решили напомнить жителям Академического и рассказать детям, что героями были не только отдельные люди, но и целые города! Так родилась идея украсить Аллею Победы флагами с названиями городов, получивших высшее звание - "Город-Герой". Флаги с названиями 12 городов и одной крепости чередуются на протяжении всей аллеи - от улицы Краснолесья до улицы Шаманова. Кроме того, по традиции мы установили в Преображенском парке трехметровые гвоздики. Они символизируют память о павших, благодарность выжившим, символ единства и сплоченности народа. Очень важно, чтобы каждый из нас знал и помнил, через что прошла наша великая страна в той страшной войне. С Днем Победы!", – рассказал гендиректор управляющей компании "Академический" Андрей Сизов.

Отметим, что День Победы для Академического, пожалуй, один из самых знаковых праздников. Его здесь отмечают с момента заселения в 2009 году первых жителей района. А это сотни семей защитников нашей Родины - военнослужащих Уральского регионального командования внутренних войск МВД России и офицеров Центрального военного округа.