Росавиация: Авиакомпании стабилизировали перевозки, но в региональных аэропортах еще есть задержки

Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщили Накануне.RU

По данным территориальных управлений Росавиации в подавляющем большинстве аэропортов скоплений граждан нет. Крупнейший региональный перевозчик S7 (https://t.me/s7newsroom) практически вернулся к плановому выполнению рейсов в субъектах России.

Вместе с тем, из-за позднего прибытия самолетов в региональных аэропортах еще есть задержки рейсов более чем на два часа. Так, вылета рейсов из аэропортов Самары, Уфы и Екатеринбурга ожидают 2,2 тыс. человек.

Наибольшее количество отклонений в расписании отмечается также в аэропорту Сочи (16 рейсов) и Казани (11 рейсов). Также ожидают вылета задержанные рейсы в Минеральных Водах, Горно-Алтайске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске и Чите. Часть из них отправится к месту назначения утром 9 мая.