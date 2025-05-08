Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего партнерства

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций.

Обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций. Кроме того, в ходе переговоров подписан пакет двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Президент России и Председатель КНР также сделали заявления для прессы.