Свердловские силовики накануне Дня Победы "зачистили" центр Екатеринбурга

Накануне 80-летнего юбилея со Дня Великой Победы над фашистской Германией представители свердловского силового блока совместно с общественниками провели масштабный профилактический рейд в центральном районе столицы Среднего Урала. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, основной задачей оперативного мероприятия правоохранительных органов было выявить лиц, склонных к проявлениям экстремистского характера в молодежной среде, а также нарушителей миграционного законодательства нашей страны и несовершеннолетних, находящихся в позднее время на улицах без родителей.

"В профилактической акции задействовался личный состав ФСБ, полиции, Росгвардии и дружинники общественного движения "Русская Община". Рейд проводился вечером 7 мая. Внезапным плановым проверкам сыщиков подвергся целый ряд увеселительных заведений и точек общепита Екатеринбурга. Среди таких обьектов оказались семь киосков "Шаурма", а также бары: "Тунеядец", "Киллфиш", "Американка", "А ты где", "Самоцвет", "Rostics", "Бургер Кинг", "Огонек" и другие. Установлены личности свыше 500 человек, в том числе гражданина с нацистской свастикой на руке. Ко всем нарушителям сотрудники ОВД приняли комплекс необходимых мер реагирования в соответствии с законом", - отметил полковник Горелых.

Он также сообщил, что рейд оказался результативным. В общественных местах выявлено 29 детей, слонявшихся в поисках ночных приключений без законных представителей. 10 несовершеннолетних доставлено в отдел полиции с подозрением на алкогольное опьянение. Одному найденному подростку пришлось вызвать скорую помощь, так как сильно перебрал при дегустации спиртных напитков. 13 иностранным гражданам вручены повестки в военкоматы для постановки на воинский учет.

Семь человек нелегально находились в городе, поэтому в ближайшее время будут подвергнуты выдворению с территории РФ. 13 любителей выпить в неположенных местах привлечены к административной ответственности по статье 20.20 КоАП. Четыре гражданина привлечены по статье 20.1 КоАП - мелкое хулиганство.

Выявлен один лихач, управлявший самокатом в нетрезвом виде. Еще 10 человек понесут наказание по статьям 13.5 и 18.8 КоАП РФ. Еще один человек - неформал со свастикой будет привлечен к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ - демонстрация нацистской символики.

Кроме того, Валерий Горелых сообщил, что в одном из заведений общественного питания на ул. Вайнера оперативники установили лиц, которые могут иметь отношение к праворадикальной нацистской идеологии. Получена оперативная информация,что там совершали насильственные действия в отношении иностранных граждан и представителей левых субкультур прямо на хозяйственном дворе учреждения. Этот объект взят на тщательную отработку.

Полковник Горелых подчеркнул, что подобные профмероприятия будут проходить на регулярной основе не только в Екатеринбурге, но и во всех муниципалитетах Свердловской области.