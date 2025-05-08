Узбекская диаспора в Москве ликвидирована судом

Мосгорсуд своим решением ликвидировал региональную общественную организацию "Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве" по иску Минюста. Организацию исключат из Единого госреестра юридических лиц.

Установлено, что по адресу, указанному в учредительных документах, организации нет, а ее реальное местоположение выяснить невозможно. В уставе также содержатся положения, которые противоречат законодательству. Кроме того, никаких отчетов организация не сдавала, а на неоднократные предупреждения Минюста не реагировала.

Решение о ликвидации совпало по времени с недавним заявлением ее лидера Бахрома Исмаилова, что он видит "экспансию узбекской культуры" в России, где есть "огромные территории, которые не заселены, пустуют и нуждаются в рабочих руках", поэтому перспектив у диаспоры очень много.

В соцсетях все пользователи однозначно поддерживают решение суда. А многие призывают ликвидировать все подобные организации в других городах. Отмечается, что юридически диаспор вообще не существует, а такие организации часто занимаются незаконными вещами, например помощью в "сдаче" экзаменов по русскому языку, получением гражданства, разных пособий, жилья и т.п. Об этом часто говорят члены СПЧ Кирилл Кабанов, Марина Ахмедова и другие эксперты.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в конце прошлого года заявил, что все диаспоры нужно ликвидировать как юрлица, а необходимость мигрантов для экономики сильно преувеличена. При этом они увеличивают преступность. В его регионе власти отказались от привлечения трудовых мигрантов, и никаких больших проблем из-за этого не возникло.