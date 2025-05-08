08 Мая 2025
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80-летие Победы Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Полностью реконструированный мемориал, посвящённый советским воинам, открыли в Астрахани  

В преддверии Дня Победы после реконструкции в Астрахани открыли мемориал, посвящённый советским воинам. 

"Мемориальный комплекс, расположенный на Старом городском кладбище, хранит память о тысячах бойцов, которые самоотверженно сражались за нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Первый скромный обелиск на братской могиле был установлен почти 70 лет назад. Большинство из упокоенных здесь – воины, умершие в астраханских госпиталях. Во время войны в нашем регионе их было более 80", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В середине 80-х годов прошлого столетия мемориал реконструировали и установили плиты с именами бойцов.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Однако, за 40 лет памятник сильно обветшал.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

И к 80-летию Великой Победы его полностью отреставрировали и благоустроили. Провести работы удалось благодаря поддержке нашей инициативы компанией «ЛУКОЙЛ».

(2025)|Фото: t.me/babushkin30 

"Подвиг наших дедов и прадедов невозможно переоценить. Лишь благодаря их мужеству, героизму и стойкости мы живем в независимой и сильной стране. Мы храним эту память для будущих поколений. Мы говорим спасибо всем нашим героям, живым и давно ушедшим", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, мемориал, день победы


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