Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел торжественный прием участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей и гетто, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла.

"Ваша история – это история всей страны, всего народа. Это история страшной беды, которая коснулась каждой семьи, каждого дома. Уважаемые ветераны, ваши рассказы о военном детстве, о войне, боях и потерях, смертях близких, ужасах концлагерей, безжалостном холоде блокадного Ленинграда и великой радости майского дня, объединившего всех и каждого – это и есть наша жизнь, это и есть наша история", – заявил Алексей Орлов, приветствуя собравшихся.

Как подчеркнул градоначальник, представители поколения победителей играют особую роль в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи. По словам Алексея Орлова, именно благодаря активной гражданской позиции ветеранов во многих проектах, посвященных 80-летнему юбилею Великой Победы, участвовали школьники и волонтеры уральской столицы.

"Именно так формируется та самая связь поколений, живая нить времени между прошлым и будущим, светлая память, оставляющая незримый след на всех наших делах и поступках", – выразил уверенность глава Екатеринбурга, подчеркнув при этом, что в годы Великой Отечественной войны Свердловск стал одним из опорных тыловых городов, внесших весомый вклад в общее дело Победы.

"Спасибо вам за ваш труд и любовь к Родине и Екатеринбургу! С праздником!" – поздравил ветеранов градоначальник.

Как мы сообщали ранее, 6 мая глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл монумент "Орден Славы". Стела посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для установки "Ордена" неслучайно был выбран Железнодорожный район: неподалеку здесь находится стела "Город трудовой доблести", а через дорогу расположена площадь вокзала, откуда на фронт отбыл героический Уральский добровольческий танковый корпус.

Орденом Славы награждались рядовые, сержанты и старшины Красной Армии (также в авиации – младшие лейтенанты) за личные заслуги. Из почти 2,7 тысячи полных кавалеров ордена времен Великой Отечественной войны 67 были свердловчанами, 13 из них жили в уральской столице.

"Орден Славы" – это высшая солдатская награда. Ее удостаивались те, кто находился в пылу сражений, выносил все тяготы войны, штурмом брал города и водружал знамя Победы. Мы бережно передаем память о подвигах поколения победителей, героических предках", – подчеркнул Алексей Орлов.