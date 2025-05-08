Волонтеры из центра Алексея Вихарева поздравили с Днём Победы екатеринбургских ветеранов

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева, депутата гордумы Екатеринбурга, поздравили ветеранов уральской столицы в преддверии 80-летия Великой Победы.

С момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже 80 лет, ветеранов в городе осталось очень мало, большинство из них прикованы к постели в силу возраста и состояния здоровья, их родным мы передали продукты и необходимые вещи. Но были и те ветераны, с кем нам удалось встретиться, выпить чаю и поговорить о военных годах.

Кузнецовы Михаил Рафаилович и Раиса Афанасьевна в годы войны были подростками. Михаил Рафаилович потерял отца на фронте, а вскоре после вести о его гибели, на войну ушли и его старшие братья, оставив его в семье за кормильца — на нем остались мама и четверо младших сестер и братьев. Раиса Афанасьевна же вынуждена была помогать матери зарабатывать трудодни, без которых нельзя было даже заготовить сено и дрова, получить коня.

Так, подросткам пришлось бросить учебу в школе и наравне со взрослыми пойти работать в колхоз, выращивать хлеб. Но учебу они наверстали, пойдя учиться в Свердловский электромеханический техникум. Там пара ветеранов познакомилась и в будущем поженились.

Они вместе уже 70 лет. Ветераны уверены, что источник их долголетия — это их любовь. Муж и жена продолжают дарить друг-другу памятные стихотворения.

Баранчикова Валентина Митрофановна в годы войны вместе с матерью и братом попала в оккупацию, немцы отправили их трудиться на железную дорогу в качестве заложников. Через год наша армия освободила их, вернула в свою деревню, где семье пришлось жить в землянках, так как их дома были сожжены до тла. Стали работать в колхозе, отправлять продукты и одежду военным, восстанавливать дома. После войны, тогда еще молодая девушка, закончила школу и техникум, вышла замуж, родила детей, стала Ветераном труда. Сейчас у Валентины Митрофановны много наград и медалей.

"Волонтеры пожелали ветеранам всего самого доброго, крепкого здоровья, поблагодарили за их нелегкий труд во имя Великой Победы!" — прокомментировал Алексей Вихарев.