В Домодедово сняли ограничения на выпуск рейсов

В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, указал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Тем временем число беспилотников, сбитых на подлету к столице вечером 7 мая, за полчаса увеличилось до семи. В 19:37 мэр Москвы Сергей Собяин сообщил о двух сбитых БПЛА, но уже в 20:11 он написал о еще пяти сбитых беспилотников.

Всю ночь и весь день 7 мая периодически вводятся ограничения в аэропортах Москвы и в целом европейской части России – это связано с атаками дронов. Временные ограничения вводили в аэропортах Ярославля (Туношна) и Иваново (Южный). В совокупности такие приостановки повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тыс. пассажиров. Это затронуло и самолет президента Сербии Александра Вучича не долетел до Москвы – высокопоставленный гость пока остановился в Баку.