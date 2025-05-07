Приостановил работу аэропорт Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово. С 19:15 МСК воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщает Росавиация. Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к городу.

Всю ночь и весь день 7 мая периодически вводятся ограничения в аэропортах Москвы и в целом европейской части России – это связано с атаками дронов. Временные ограничения вводили в аэропортах Ярославля (Туношна) и Иваново (Южный). По предварительным данным, задержки и отмены рейсов коснулись по меньшей мере 60 тыс. пассажиров – в майские праздники турпоток в аэропортах сильно увеличился.

Известно, что самолет президента Сербии Александра Вучича не долетел до Москвы – из-за введенных ограничений высокопоставленный гость пока остановился в Баку.