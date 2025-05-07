Свердловские гаишники помогли беременной женщине спасти ребенка

В Свердловской области гаишники помогли беременной женщине, которая едва не потеряла ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД области, во время патрулирования на участке региональной автодороги "Серов — Североуральск — Ивдель" сотрудники отдельного взвода ДПС ОВД Североуральска — лейтенант полиции Виталий Старков и младший лейтенант полиции Александр Коврижных остановили автомобиль Volvo для проверки документов.

Оказалось, что 25-летний водитель иномарки вез из посёлка Калья свою беременную жену, которой срочно требовалась медицинская помощь в связи с угрозой потери плода. До ближайшей больницы оставалось около 10 километров, а неотложка в этот момент находилась на другом вызове. Состояние женщины тем временем стремительно ухудшалось.

Осознавая серьёзность ситуации, сотрудники полиции с мигалками сопроводили машину с супругами до ближайшей клиники, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд.

"За короткое время будущие родители прибыли в Центральную городскую больницу города Североуральска, где женщине была своевременно оказана необходимая помощь. Медики оперативно стабилизировали состояние пациентки и устранили угрозу выкидыша. Благодаря чётким действиям наряда ГИБДД удалось сохранить здоровье и жизнь местной жительницы и её будущего ребёнка", - отметил официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых.

Глава семьи поблагодарил офицеров МВД за неравнодушие, подчеркнув, что чуткое отношение стражей правопорядка спасло жизни двух самых дорогих ему людей