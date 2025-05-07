Игорь Бабушкин вручил награды в День радио лучшим связистам Астраханской области

Сегодня в России отмечается День радио – профессиональный праздник специалистов всех отраслей связи.

"Накануне 9 мая хочется отметить особый вклад телефонистов и связистов в нашу Великую Победу. Во время войны они показывали примеры неподдельного героизма и мужества, восстанавливали под огнем оборванные линии, доставляли в части важные документы и приказы командования, спасавшие тысячи жизней", -написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он также отметил, что спустя десятилетия наша армия снова сражается за интересы Родины, и надежная связь помогает военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне СВО и приближать долгожданную Победу.

"С каждым годом в регионе растет протяженность оптоволоконных сетей, появляются новые базовые станции на удаленных и малонаселенных территориях. Их жители получают возможность в любое время звонить родным и друзьям, пользоваться онлайн-сервисами, удалённо работать и учиться. За всем этим стоит труд сотен наших земляков. Лучшие представители отрасли в преддверии праздника удостоены заслуженных наград. Благодарю всех работников связи нашего региона за профессионализм и преданность делу", -сказал на церемонии награждения астраханских связистов Игорь Бабушкин.